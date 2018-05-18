أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على أحد الممارسين الصحيين بأحد المستشفيات الخاصة بآلة حادة أثناء أدائه لعمله، وما تلقاه مركز شرطة المطار مساء يوم الخميس الأول من رمضان من بلاغ عن الواقعة، فقد تم وعلى الفور الانتقال ومباشرة الحادثة، واتضح أن المصاب من جنسية آسيوية، وتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة.وأضاف المتحدث: عكف فريق البحث والتحري بالمركز على جمع المعلومات والدلائل، التي أسفرت بحمد الله عن تحديد هوية الجاني، والقبض عليه خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ثلاث ساعات، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم سماع أقواله واستكمال إجراءات الاستدلال، وإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.