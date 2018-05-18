قررت مجموعة من الأشخاص تهنئة ميجان ماركل والأمير البريطاني هاري على زواجهما لكن بطريقة مختلفة؛ بصنع أطول بطاقة تهنئة في العالم.وبدأ المهنئون داخل وخارج بريطانيا منذ أسابيع في تزيين بطاقات تهنئة فردية وإرسالها إلى العاملين بمركز (بيزي باتنز) للتعليم الإبداعي القريب من مكان الزفاف في بلدة وندسور بإنجلترا.وقال لاوتارو ليمبياينين المنسق في (بيزي باتنز) «نوصلها ببعضها البعض ثم نقدمها كهدية زفاف».وتوجد على البطاقات صور معالم محلية سيمر بها العروسان ضمن مراسم الاحتفال، ومكتوب عليها رسائل تهنئة شخصية.وحتى الآن تم جمع 3000 بطاقة، لكنهم يحتاجون 2630 بطاقة أخرى بحلول غد السبت ليحققوا الطول المستهدف للبطاقة وهو ميل كامل (1.6 كيلومتر).