أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بأبها، سراح عدد من الأحداث ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط العفو الملكي، إنفاذاً للأمر السامي وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، وبمتابعة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري، ومساعده هادي الشهراني.وكان الأحداث الذين أُطلق سراحهم، قد تلقوا خلال فترة محكومياتهم في الدار الرعاية والتعليم والتدريب من قبل مختصين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم.من جهته، أكد المري أن الهدف من دور الملاحظة الاجتماعية هو توجيه سلوك الجانحين من الأحداث والعمل على إعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع عند خروجهم من الدار.وأضاف الشهراني رسالةً لكل الأحداث الذين استفادوا من العفو، بأن يحافظوا على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأن يبتعدوا عن مرافقة أصدقاء السوء حتى لا يجروهم إلى الانحرافات السلوكية مرة أخرى.