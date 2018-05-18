لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 18 أخرون في حادثة مروعة لحافلة ركاب كان يستقلها آسيويون، وقعت على طريق الهجرة (مكة المكرمة - المدينة المنورة) عند الكيلو 96 تحديداً.وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن العمليات الإسعافية بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:00 من صباح هذا اليوم (الجمعة) يفيد بوقوع الحادثة فتم على الفور توجيه «15» فرقة إسعافية وفريق التدخل السريع.بقيادة القيادة الميدانية وأشراف ومتابعة مدير عام الفرع ومساعده للشؤون الإسعافية ورئيس القيادة الميدانية.وأضاف السهلي: عند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح تعرض 27 شخصاً من ركاب الحافلة لإصابات مختلفة أدى بعض تلك الإصابات إلى وفاة تسع حالات بينما كانت ست حالات خطيرة جداً وسبع حالات كانت إصابتها متوسطة، بينما بقيت حالة خمسة أشخاص مستقرة.وأضاف السهلي: تم إتمام العملية الإسعافية في الموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات للمستشفيات من قبل الفرق الإسعافية وغير الإسعافية التابعة للهيئة.يذكر أن الحالات تعود لجنسيات آسيوية.