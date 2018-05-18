يتجه اليورو اليوم (الجمعة) لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار وذلك للمرة الأولى منذ 2015 مع تخوف المستثمرين بسبب الضبابية السياسية في إيطاليا.وفقد اليورو ستة سنتات من مستوى يزيد على 1.24 دولار في غضون ثلاثة أسابيع بعد موجة صعود ضخمة للدولار ووسط بواعث قلق من مطالب أحزاب شعبوية من المرجح أن تشكل الحكومة الإيطالية القادمة.وتوصل حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5-نجوم إلى اتفاق لتشكيل حكومة يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الاجتماعي.وحذرت وكالة دي.بي.آر.اس للتصنيفات أمس (الخميس) من أن المقترحات الاقتصادية للحزبين المناوئين للمؤسسات قد تهدد التصنيف الائتماني السيادي لإيطاليا.وحوم اليورو اليوم قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 1.1763 دولار. وتراجعت العملة نحو 1.2% أمام الدولار هذا الأسبوع وانخفضت انخفاضا حادا مقابل الفرنك السويسري الذي يجتذب رؤوس الأموال في أوقات عدم التيقن.وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.570 وتجاوز لفترة وجيزة أعلى مستوى في خمسة أشهر 93.632 الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.