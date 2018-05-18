أوضح وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن ‏افتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس وقبل ‏ذلك ‏الاعتراف غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل ‏لن يعطل عملية السلام العادل والشامل ‏وحسب بل ‏يضاعف من مشاعر الغضب العربي والإسلامي ‏والمسيحي في المنطقة.جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الطارئ ‏لمجلس الجامعة العربية على مستوى ‏وزراء الخارجية ‏في دورته غير العادية الذي عقد في القاهرة بناء على ‏طلب المملكة ‏بالتنسيق مع فلسطين لبحث تطورات ‏الأوضاع في الأرض الفلسطينية، ومواجهة القرار ‏غير ‏القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات ‏المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة ‏القدس ‏والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الذي ‏يعد مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية ‏الدولية.‏وجدد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ‏تأكيد الجمهورية اليمنية على الاجماع العربي باعتبار ‏القدس خطا أحمر وعن ‏تأييدها لمشروع القرار المقدم ‏لهذا الاجتماع الطارئ وتكثيف العمل من أجل اتخاذ ‏إجراءات ‏عملية رادعة لمواجهة اَي قرار يعترف ‏بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.‏وجاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ‏قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ لبحث ‏تداعيات أزمة ‏القدس وللنظر في مشروع القرار الذي أعده مجلس ‏الجامعة العربية الأربعاء ‏الماضي على مستوى ‏المندوبين الدائمين بشأن خطوات التحرك العربية ‏للتعامل مع قرار ‏الولايات المتحدة بشأن القدس ‏وعناصر التعامل العربي السياسية والاقتصادية للتعامل ‏مع ‏تداعيات القرار إضافة إلى مناقشة خطة عمل ‏عربية للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ‏ضد ‏الشعب الفلسطيني.‏