«عكاظ» (عدن)أوضح وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن افتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس وقبل ذلك الاعتراف غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يعطل عملية السلام العادل والشامل وحسب بل يضاعف من مشاعر الغضب العربي والإسلامي والمسيحي في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية الذي عقد في القاهرة بناء على طلب المملكة بالتنسيق مع فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، ومواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تأكيد الجمهورية اليمنية على الاجماع العربي باعتبار القدس خطا أحمر وعن تأييدها لمشروع القرار المقدم لهذا الاجتماع الطارئ وتكثيف العمل من أجل اتخاذ إجراءات عملية رادعة لمواجهة اَي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وجاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارئ لبحث تداعيات أزمة القدس وللنظر في مشروع القرار الذي أعده مجلس الجامعة العربية الأربعاء الماضي على مستوى المندوبين الدائمين بشأن خطوات التحرك العربية للتعامل مع قرار الولايات المتحدة بشأن القدس وعناصر التعامل العربي السياسية والاقتصادية للتعامل مع تداعيات القرار إضافة إلى مناقشة خطة عمل عربية للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.