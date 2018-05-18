ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح الدور الكبير ‏لدول التحالف العربي وجهودهم ‏الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات ‏المشروع ‏الإيراني.‏وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بمحافظ الحديدة ‏الحسن علي طاهر، سعي القيادة والحكومة ‏الشرعية ‏لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات ‏الإنقلابية المدعومة من إيران.‏وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات ‏الجيش في بلاده ‏وما يسطره من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير ‏المحافظة وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ‏المتمردين.‏من جهته، أطلع المحافظُ نائبَ الرئيس على سير ‏المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة ‏التي تحققها ‏قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في معارك ‏الساحل الغربي وكذا الأوضاع ‏الإنسانية والخدمات في ‏المناطق المحررة.‏