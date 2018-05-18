«عكاظ» (عدن)ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الدور الكبير لدول التحالف العربي وجهودهم الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات المشروع الإيراني.
وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بمحافظ الحديدة الحسن علي طاهر، سعي القيادة والحكومة الشرعية لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران.
وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات الجيش في بلاده وما يسطره من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير المحافظة وكل المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين.
من جهته، أطلع المحافظُ نائبَ الرئيس على سير المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التي تحققها قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في معارك الساحل الغربي وكذا الأوضاع الإنسانية والخدمات في المناطق المحررة.