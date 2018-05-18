تجري الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة سقيا زمزم اختبارات للتأكد من سلامة شبكة ماء زمزم المبارك.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة الحجيلي أنه خلال شهر رمضان يتم تكثيف أخذ العينات من جميع المشربيات والخزانات ونقاط التعبئة الدائمة بالمسجد الحرام بمعدل 100 عينة يوميا.وأبان أن مثل هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامتها وخلوها من الميكروبات والملوثات وذلك لضمان سلامتها ووصول الماء المبارك إلى الزوار والمعتمرين سائغا صافيا، إضافة إلى عمل الصيانة اللازمة لها من قبل قسم الصيانة الخاص بإدارة سقيا زمزم.