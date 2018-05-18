وأعقب ذلك سماع دوي انفجار جديد في مطار حماة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي لنظام الأسد.

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن دوي انفجار سمع داخل مطار حماة بسورية اليوم (الجمعة) بعد سماع سلسلة انفجارات بالقرب منه.ولم تكشف وسائل الإعلام تفاصيل عن سبب الانفجارات.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق إن الانفجارات سمعت قرب مطار حماة العسكري وفي مدينة حماة.وكانت انفجارات ضخمة هزّت اليوم مطار حماة العسكري في وسط سورية لم تُعرف أسبابها بعد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعقبها دوي انفجار جديد في المطار.وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن الانفجارات وقعت «في مستودعات أسلحة ووقود لقوات الأسد في المطار» قرب مدينة حماة.وأورد المرصد أنه «لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات»، مشيراً إلى أنها «تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة».وأفادت وكالة الأنباء السورية التابعة لنظام الأسد (سانا) عن «سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة» من دون إضافة أي تفاصيل.وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سورية كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف «الإيرانية» رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه «إيراني» على الجولان المحتل.ومنذ بدء النزاع في سورية في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية لجيش الأسد أو أخرى لحزب الله في سورية، لكن الاستهداف طال أخيراً مواقع يوجد فيها إيرانيون.