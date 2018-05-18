أدانت المملكة العربية السعودية بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل حالياً من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الذي تسبب أخيراً في سقوط العديد من الشهداء وإصابة الكثير من الأبرياء المدنيين.وأكد السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في كلمة المملكة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بما يجب القيام به وبذل كافة الجهود للوقف الفوري للعنف والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة قوة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.وأضاف السفير الواصل أن المملكة العربية السعودية أعربت بكل وضوح عن رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس، وأن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتع الدولي.وقد حذرت المملكة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة.ودعا جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني القرار المطروح أمام المجلس الذي يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بتوافق الآراء.