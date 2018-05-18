قتل ضابط شرطة وأصيب قائد قوة الأمن المركزي في شمال سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانا على متنها ليل الخميس/الجمعة بحسب ما قال مسؤولون أمنيون.وقال المسؤولون إن «النقيب عبدالمجيد الماحي لقي مصرعه وأصيب اللواء ناصر حسين مدير إدارة الأمن المركزي في شمال سيناء بنزيف في المخ إثر انفجار عبوة ناسفة في المدرعة التي كانا يستقلانها أثناء قيامهما بتوزيع وجبات السحور» على أفراد الشرطة في عدة كمائن بمدينة العريش.ويقوم الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة بحملة عسكرية موسعة في سيناء منذ فبراير الماضي تستهدف القضاء على الفرع المصري من تنظيم «داعش» (ولاية سيناء).والخميس، أعلن الجيش في بيان مقتل 19 «عنصرا تكفيريا» خلال الأيام الماضية في سيناء.