دشن نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للتسويق المهندس وليد الحركان، ومدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» صالح اليوسف، في الرياض أمس أكبر طرد خيري بالمملكة.ويهدف هذا الطرد إلى جمع أكبر عدد ممكن من الهدايا العينية لأطفال الجمعية من الزوار والمتسوقين لمجمع بانوراما التجاري، حيث تعمل الجمعية على استقبال هدايا المشاركين يومياً حتى العاشر من رمضان الموافق 26 مايو، وسيتم تسليمها كهدية معايدة لمستفيدي الجمعية.وتأتي هذه المبادرة امتدادا لعدة مبادرات مماثلة نفذها البريد السعودي في وقت سابق في عدد من المناطق بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمملكة، حيث شهدت مبادرة «أكبر طرد خيري بالمملكة» في مواسمه السابقة إقبالا وتفاعلا من المشاركين والراغبين في تقديم الهدايا لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.