مدد بيب غوارديولا (الخميس) عقده لتدريب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2021. وتولى المدرب الإسباني المهمة في 2016 بعقد لمدة ثلاث سنوات وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري هذا الموسم متفوقا بفارق 19 نقطة على غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.وأصبح سيتي أول فريق في دوري الأضواء الإنجليزي يحصد 100 نقطة في موسم واحد، كما حطم الرقم القياسي في عدد الأهداف برصيد 106 أهداف إضافة إلى أنه صاحب أكبر عدد من الانتصارات وأكبر فارق في الأهداف.وقال خلدون المبارك رئيس النادي في بيان على موقع مانشستر سيتي على الإنترنت "نحن سعداء بالإعلان عن تمديد عقد بيب حتى 2021. منح الفريق قوة دفع مدهشة خلال العامين اللذين أمضاهما معنا وأسهم بشكل كبير في تقدمنا داخل وخارج الملعب وأظهر الشغف والالتزام الذي نكنه جميعا للنادي".وإذا التزم غوارديولا (47 عاما) بهذا الاتفاق فإنها ستكون أطول مدة قضاها في تدريب فريق واحد. وتولى غوارديولا تدريب برشلونة في الفترة من 2008 إلى 2012 ثم قضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونخ الألماني قبل الانضمام لسيتي.وقال غوارديولا الذي اختير أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم "أشعر بسعادة كبيرة وإثارة. إنه لمن دواعي الفخر أن أواصل العمل هنا. عليك أن تشعر بالراحة كمدرب .. وأنا أشعر بالراحة".وتوج سيتي أيضا بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم لترتفع حصيلة غوارديولا إلى 23 بطولة حققها في تسعة مواسم عمل فيها مدربا. لكن سيتي خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول منافسه في الدوري الإنجليزي.