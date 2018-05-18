دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع إفطار الصائم في محافظة مأرب ضمن الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني ويشمل عدة محافظات يمنية.وتم اليوم توزيع 1450 وجبة إفطار ساخنة وجافة للأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة.كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع إفطار الصائم في محافظة المهرة ضمن الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني وتشمل عدة محافظات يمنية.وتم اليوم توزيع 775 وجبة إفطار ساخنة وجافة للمرضى بمستشفيات المحافظة.ويجسد مشروع إفطار الصائم أواصر المحبة والألفة وهي وقفة إنسانية رائعة من المملكة ممثلة بالمركز تجاه الشعب اليمني في محنته الإنسانية التي يمر بها.