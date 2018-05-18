ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف اليوم (الجمعة) وحققت مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن رفع تراجع الين أسهم المصدرين في حين واصلت أسهم الشركات المالية موجة صعودها في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.



وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4% إلى 22930.36 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من فبراير. وارتفع المؤشر 0.8% على مدار الأسبوع مواصلا مكاسبه للأسبوع الثامن في أطول موجة صعود منذ زاد تسعة أسابيع بين سبتمبر ونوفمبر.



وقفز الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 23 يناير مقابل الين مسجلا 111 ينا في وقت سابق.



لكن المحللين يقولون إن معاملات الجمعة هزيلة وضآلة المكاسب تنبئ بأن موجة الصعود قد تتوقف.



وقال شوجو مايكاوا محلل السوق لدى جيه.بي مورغان لإدارة الأصول «الأسهم اليابانية ارتفعت بفعل تراجع الين لكن أشك في أن تواصل الصعود بعد ذلك بفعل مستويات الدولار مقابل الين وحدها. إذا نظرت إلى الأسهم العالمية فإن مكاسب الأسهم الأمريكية وأسهم السوق الناشئة توقفت. من المستبعد أن تتفوق الأسهم اليابانية على أداء نظيراتها العالمية».



ولم يزد حجم التداولات على 1.3 مليار سهم وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل.



وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1815.25 نقطة.



ومازال القلق يساور المتعاملين في السوق بشأن التوترات التجارية الصينية الأمريكية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «أصبح مدللا جدا في ما يخص التجارة».



وساعد تراجع الين أسهم الشركات المصدرة ليصعد سهم تي.دي.كيه 2.9% ونيسان موتور 0.8% وهوندا موتور 1.3%.



وارتفعت أسهم الشركات المالية مثل شركات التأمين، حيث زاد سهم تي آند دي القابضة 2.3% وداي-إيتشي لايف 1.2% بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ذروتها في نحو سبع سنوات أمس (الخميس).