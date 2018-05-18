ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى 14 حالة بعد تأكيد وزارة الصحة 11 إصابة جديدة، ووفاة إحدى الحالات بسبب المرض في شمال غربي البلاد.وقالت الوزارة في بيان إنها أُبلغت بـ11 حالة مؤكدة جديدة ووفاة شخص في بلدة بيكورو بمقاطعة إيكواتير، التي أعلن تفشي وباء الإيبولا بها في 8 مايو الجاري.وأضافت أن حالة الوفاة الجديدة ترتبط وبائياً بحالة أخرى، مشيرة إلى أنها تشتبه في وفاة حالة أخرى بسبب المرض في وانغاتا أمس (الخميس).وأكد البيان أن العدد الإجمالي لحالات الإيبولا وصل الآن إلى 45 حالة، بينهم 10 حالات مشتبه بها، و21 حالة محتملة،و14 حالة مؤكدة.وأوضح وزير الصحة أولي إيلونغا أنه تم تأكيد وفاة واحدة بسبب الإيبولا من بين 25 حالة وفاة، مضيفاً أن المرض لم يصب أي عاملين جدد بالمجال الصحي.