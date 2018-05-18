كشف مسؤولون أن تلميذا ومدرسا لفظا أنفاسهما بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها ثمل على طريق سريع في نيوجيرزي.وأسفر الاصطدام الذي وقع أمس (الخميس) بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.وقال حاكم نيوجيرزي فيل مورفي في مؤتمر صحفي إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا وسبعة بالغين من ضمنهم السائق.وقال مورفي «بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن».وانفصل الجزء الأمامي من الحافلة وكذلك بدن السيارة عن هيكلها بينما لم يلحق بالشاحنة ضرر كبير.وقال جيف بول مدير مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة موريس «لدينا كل أنواع الإصابات التي يمكن أن تتخيلوها في واقعة مثل هذه... إنها مأساة».وأظهرت بيانات إدارة سلامة الناقلات وهي هيئة تابعة لوزارة النقل الأمريكية أن شركة «مينديز تراكينغ» المشغلة للشاحنة لديها 33 شاحنة قطعت مسافة تقدر بنحو 3.1 مليون كيلومتر في عام 2017، وفي سجلها سبع حوادث خلال العامين الأخيرين. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الشركة للتعقيب.