أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بالدور الأخوي لقيادة الإمارات تجاه اليمن، مثمناً دعم القيادة الإماراتية للشرعية ومشاركتها الفاعلة مع الأشقاء في السعودية وبقية دول التحالف وتضحياتهم الجسيمة إلى جوار الجيش الوطني في موقف صادق لن يغفله التاريخ أو تنساه الأجيال.جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثها الأحمر إلى إلى نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للأشقاء في الإمارات ولبلداننا العربية والإسلامية المزيد من تحقيق الطموح في الأمن والبناء.