اتخذت الولايات المتحدة أمس (الخميس) إجراءات جديدة لتشديد الخناق على مصادر تمويل جماعة حزب الله اللبنانية، حيث فرضت عقوبات على أحد ممولي الجماعة وعلى ممثلها في إيران فضلا عن 5 كيانات مقرها أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد إبراهيم بزي ممول حزب الله، وعلى ممثل الجماعة في إيران عبد الله صفي الدين.وأضافت الوزارة أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضا مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى 3 شركات مقرها لبنان.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والشريرة لأحد أبرز ممولي حزب الله».وأضاف «هذه الإدارة سوف تفضح وتفكك شبكات الإرهاب لحزب الله وإيران في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي».