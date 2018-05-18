اختتم الفريق السعودي مشاركته في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX2018)، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، محققاً 12 ميدالية بينها ذهبيتان و7 فضيات و3 برونزيات، ونجح الطلبة في فرض حضورهم على مستوى المنافسة العالمي والتفوق على أقرانهم في منافسات عدة. وعبروا لـ «عكاظ» عن سعادتهم بذلك وأكدوا أن مشاركتهم في «آيتكس» لن تكون الأخيرة، فهم مصرون على تحقيق أهدافهم وتقديم المزيد من الاختراعات التي ستصل إلى العالمية وتخدم البشرية.حصد الذهبيتين كل من فيصل المالكي من تعليم ينبع، وبشائر كشاري من تعليم مكة المكرمة، وحقق مهند أحمد العوز من تعليم المدينة المنورة الجائزة الفضية عن مشروعه (قانون موحد لحساب مساحة الأشكال المركبة)، وساهم هذا الابتكار في تسريع الحساب بشكل كبير. وبهدف تقليل الجهد والوقت، ونال أحمد كامل بوخمسين (من تعليم المنطقة الشرقية) الفضية بتصميم برنامج يعمل على تحليل الصور وتحويلها إلى مسارات عن طريق الخوارزميات المبتكرة، وقدم محمد رضاء الخليفة من تعليم الشرقية مشروعه (حساس الخل الهايدروإلكتروني) وحقق به الميدالية الفضية، بينما فازت لجين أحمد عاتي من تعليم صبيا بالميدالية الفضية عن مشروعها، جهاز إنذار ذكي يعمل بتلقائية عند تعطل المصعد، ويهدف للحفاظ على أرواح الناس والوقاية من فوبيا المصاعد، ويساعد كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كما حصلت أسيل أيمن الرصيص من تعليم الرياض على الميدالية البرونزية عن مشروعها (ملزمة الكراسي المتحركة) وهو جهاز يسمح للمرضى مستخدمي الكراسي المتحركة أن يتلقى العلاج دون انتقالهم من كرسيهم المتحرك إلى كرسي التشخيص في المستشفيات والمراكز الطبية.وحصلت بارعة عاصم قاري من تعليم جدة على البرونزية بمشروعها (رافعة الأثقال الآلية) ويساهم مشروعها في نقل الأشياء المنزلية الثقيلة دون جهد.