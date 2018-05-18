أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص متهمين بتنفيذ 19 حادثة سطو وسلب تحت تهديد السلاح، بلغت مسروقاتهم 40 ألف ريال، وأوضحت في بيان لها أمس (الخميس)، أنها تمكنت من ذلك بعد التحريات اللازمة ومقارنة الأنماط والأساليب الإجرامية بما هو مقيد في سجل البلاغات، أسفرت عن القبض عليهم تباعاً في كمائن محكمة جميعهم مواطنون في العقدين الثالث والرابع، وضبط بحوزتهم على سلاحين نوع (ساطور)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ 19 حادثة تنوعت بين السطو والسلب وسرقة والأموال والأجهزة الإلكترونية والمقتنيات الشخصية، موزعين الأدوار متقاسمين المسروقات فيما بينهم، وبلغ إجمالي المبالغ المسروقة قرابة 40 ألف ريال.