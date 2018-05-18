يبدو أن واتساب وجد أخيرا طريقة لمساعدة مستخدميه في تتبع المحادثات الجماعية الطويلة، عبر ميزات نوعية تتوفر بالنقر على زر «@»، الجديد الذي يظهر في الزاوية السفلى من صفحة الدردشة بعد أن يقوم المستخدم بتحديث التطبيق، ستشمل وضع وصف للمجموعات يحدد هدف الدردشة، ويمكن العثور على هذه الخدمة من خلال خيار «Add group description» في قسم «Group Info»، ويظهر هذا الوصف عند انضمام شخص جديد للمجموعة، وأصبح بمقدور المستخدمين من خلال هذه الأدوات الجديدة ترك أي مجموعة بشكل دائم، والتأكد من أنه لن تتم إضافتهم مجددا للمجموعة ذاتها، كما لم يعد ممكنا حذف مؤسسي المجموعات، وإمكانية رصد المستخدمين سريعا للرسائل التي تذكر أسماءهم في المحادثات الجماعية، إضافة إلى تمكين أعضاء المجموعات من مراجعة رسائل شخص محدد داخل المحادثات الجماعية، بالاعتماد على البحث المتواجد بجانب قائمة المشاركين.