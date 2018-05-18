أعنلت شركة سامسونغ للإلكترونيات، أنها تعتزم طرح نسخ جديدة من هاتفي غالاكسي إس 9 وغالكسي إس 9 بلاس، باللونين الأحمر العنابي والذهبي، وأضافت أن «الهاتف غالاكسي إس 9 الأحمر العنابي سيتم طرحه في متاجر الهاتف يوم 25 مايو مع طرح نسخة الشمس المشرقة الذهبية في بداية يونيو، وستأتي النسختان بسعة 64 غيغابايت بحسب «سبوتنك»وتباع نسخة غالاكسي إس 9 بسعر 888 دولارا، في حين يأتي اللونان الأحمر العنابي والذهبي، إضافة لألوان غالاكسي إس 9 الموجودة حاليا في السوق المحلي وهي الأسود والأزرق والبنفسجي، وأوضحت الشركة أن مبيعات سلسلة غالاكسي إس 9 الذي تم طرحه يوم 16 مارس تجاوزت مليون وحدة هذا الأسبوع.