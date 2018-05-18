أجبر أمس عدد من المدارس الأهلية بمختلف المراحل معلميها، ومعلماتها على التوقيع على «إجازة استثنائية» مدتها 3 أشهر، تنتهي بنهاية ذي القعدة، وذلك لتفادي دفع مرتباتهم خلال الإجازة الصيفية. وعللت ذلك بعدم الاستفادة منهم خلال الإجازة الصيفية. وطالب المعلمون والمعلمات، في تصريحات إلى «عكاظ» وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل لوضع أنظمة واضحة تحميهم من هذه الفوضى التي تتكرر كل عام. وذكرت وزارة التعليم لـ«عكاظ» أن دورها في المدارس الأهلية «فني». وأكدت مصادر بالوزارة لـ«عكاظ» وقوفهم مع المعلمين في حال أي تجاوز من المدارس الأهلية. وعلقت على الإجازة الاستثنائية بأنها مخالفة للنظام، ولابد أن يكون لها مسبباتها، وليست من حق الجميع. وأوضحت أنه في حال تقدم أي معلم أو معلمة بشكوى فإنها ستنصفه، وتتابع قضيته حتى مع مكتب العمل. وقال أحد ملاك المدارس الأهلية لـ«عكاظ» إنهم يعملون وفق نظام العقد الموحد، الذي ينص على أن الإجازة السنوية خلال العطلة الصيفية لا تقل عن 21 يوماً، وتزداد إلى ما لا يقل عن 30 يوماً إذا أمضى المعلم 5 سنوات في الخدمة.