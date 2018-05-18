ظهر هلال شهر رمضان المبارك في هذه الصورة التي التقطها عبر القمر الصناعي للاستشعار عن بعد «دبي سات-2» لرصد الأرض والتابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، استغرق تنفيذه هذه العملية أسابيع من التخطيط الدقيق، التُقطت الصورة من زاوية دوران مائلة بلغت صفر درجة. ثم عولجت الصورة النهائية لإبراز الشكل الهلاليّ للقمر.يدور «دبي سات-2» حول الأرض بسرعة 7.5 كلم في الثانية ويكمل دورته حول الكوكب في 90 دقيقة. وتصوّر كاميرا القمر الصناعي الأرض من ارتفاع 600 كلم بدقة متر واحد في البيكسل وتوفّر صوراً عالية الجودة لعدد من العملاء المحليين والدوليين. يشار إلى أنّ القمر الصناعي «خليفة سات» التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء سيُطلق في الفصل الرابع من عام 2018، وسيلتقط صوراً للقمر والشمس والنجوم.