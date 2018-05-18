يلحظ زائرو اللوحة الأغلى في العالم «الموناليزا» أن الغبار يكتسي أجزاء منها، ولا تخضع للتنظيف وبحسب موقع «boredpanda»، إن ذلك قد يخل بها كثيراً، وأنه خلال أول عملية ترميم سنة 1809م تدمرت طبقة الطلاء الأولية، ما أدى لتخفيف درجة الألوان وظهرت اللوحة «باهتة» عما كانت عليه بالأصل، وتسببت بانكماش الطلاء أثناء تجفيفه بسبب تقنيات «دا فنشي» التجريبية في الرسم، هذا يعني أن خطر إتلاف رائعة دا فنشي خلال أي عملية ترميم مرتفع للغاية، وأصبح من الخطر المجازفة في تنظيف طبقة الورنيش الأصفر على الموناليزا أو محاولة ترميمها، إذ يمكن الجزم إلى حد كبير أن طلاءها سيتآكل إن تعرض إلى أي مواد كيميائية، نظرا لتضرر طبقة الطلاء الأساسي للوحة. يُذكر أن لوحة الموناليزا تحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأعلى قيمة تأمينية للوحة، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في عام 1962. ومع أخذ التضخم بعين الاعتبار، تبلغ قيمة التأمين الحالي على اللوحة نحو 700 مليون دولار أمريكي.