أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها الإمارات بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في الإمارات منذ بداية 2018.جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس أمس (الخميس)، بحضور سفير الإمارات لدى كندا فهد الرقباني، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف السويدي.وفي رده على الطلب الذي تقدمت به حكومة الإمارات، شدد المجلس على أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين.