تأهل منتخبنا الأول لكرة القدم رسمياً إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018م في روسيا، بعد فوزه على منتخب اليابان 1-0 في المباراة التي جمعتهما في ستاد الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليصبح بذلك أول المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم في روسيا، ويسجل له التأهل للمرة الخامسة في تاريخ بطولات كأس العالم.واستهل المنتخب السعودي مشواره إلى كأس العالم من خلال تصفيات قارة آسيا، التي أقيمت على مرحلتين، لعب المرحلة الأولى، بطريقة الذهاب والإياب أمام منتخبات: فلسطين، تيمور الشرقية، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة، فاز في 6 منها، وتعادل في اثنتين.ثم بدأت المرحلة الثانية، لعب فيها كذلك بطريقة الذهاب والإياب أمام منتخبات: تايلاند، العراق، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، وفاز في 6 منها، وتعادل في واحدة، ومني بخسارتين.بعدها تأهل المنتخب رسمياً إلى كأس العالم، واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ولاعبي المنتخب، والفنيين، والإداريين، في مكتبه بقصر السلام بجدة.وألقى خادم الحرمين الشريفين، كلمة ضافية للاعبي المنتخب قال فيها: «يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم، الذي كما تعرفون نتشرف جميعاً بتمثيله، قبلة المسلمين، بلاد الحرمين، منطلق العروبة».وأضاف الملك سلمان قائلاً: «فوزكم هذا مكسب لبلدكم، وعلى كل حال هو من السهل أن تصلوا إلى حدث دولي مثل هذا، ومحبكم يغبطكم عليه، وحاسدكم سيزيد حسده، لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء واعملوا جهدكم كله والعلم عند الله».ونظير حرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الارتقاء بالرياضة السعودية، استقبل في الرياض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، واستعرض معه مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة والفيفا، والفرص الواعدة لتطويره.وكان إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد أعلنت في 14 من سبتمبر 2017، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، قبل أن تعلن إقالة المدرب في 22 نوفمبر من ذات العام وذلك بعد عملية تقييم فنية للمرحلة التي استلم فيها باوزا قيادة الصقور الفنية، حيث خاض المنتخب الوطني برفقة باوزا 5 مباريات ودية، ليعلن بعدها اتحاد كرة القدم في 28 نوفمبر التعاقد مع الأرجنتيني خوان بيتزي لقيادة الإشراف الفني لمنتخبنا الوطني في مشواره لكأس العالم.وبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم أول برامجه التحضيرية برفقة المدرب الأرجنتيني بيتزي لخوض نهائيات كأس العالم في 21 يناير في العاصمة الرياض، واستمرت حتى 27 يناير 2018، استدعى من خلالها 25 لاعباً للانخراط في هذه المرحلة.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني بيتزي في نوفمبر 2017، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه تفاصيل مراحل إعداد المنتخب الوطني حتى موعد سفره إلى روسيا لخوض المونديال العالمي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا، ومصر والأورغواي.وشمل برنامج الإعداد 5 مراحل، فبعد أن أنهى المنتخب المرحلة الأولى الداخلية، بدأ المرحلة الثانية في 21 فبراير 2018 حتى 27 منه بالمرحلة الثانية التي شملت تدريبات محلية ثم لعب فيها المنتخب السعودي أول لقاءاته بالمرحلة مع منتخب مولدوفا وانتهى اللقاء بفوز السعودية بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ثم توجه المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة والتقى المنتخب العراقي الشقيق وديا وانتهت المباراة بفوز العراق 4-1.وانطلقت المرحلة الثالثة خلال فترة التوقف الدولي ما بين 15-27 مارس 2018، حيث أقيم معسكر خارجي في إسبانيا لعب فيها مع أوكرانيا، وانتهت المباراة 1-1، بعدها توجه المنتخب إلى بلجيكا 4 يوينو، ولعب وديا مع منتخب بلجيكا وخسرها 4-0.وواصل المنتخب السعودي المرحلة الرابعة في 26 أبريل ليستمر حتى 15 مايو من خلال معسكر خارجي في مدينة ماربيا الإسبانية، والتقى في 9 مايو بالمنتخب الجزائري وفاز عليه 2-0، كما التقى المنتخب اليوناني في مباراة دولية ودية في 15 مايو على ملعب كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية وفاز بهدفين نظيفين.أما المرحلة الخامسة والأخيرة فقد حدد فيها 3 لقاءات ودية تقام في أوروبا، ستكون مع منتخب إيطاليا يوم 28 مايو المقبل، ومع منتخب البيرو يوم 3 يونيو المقبل، على أن يحل ضيفاً على المنتخب الألماني يوم 8 يونيو 2018م.