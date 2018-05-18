افتتحت وزارة النقل مشروع توسعة وتحسين تقاطع جسر الأمير فواز بمحافظة جدة، بإضافة 9 طرق مساعدة لخدمة سكان حي الأمير فواز الشمالي والجنوبي المتجهين والقادمين من مكة المكرمة ووسط مدينة جدة، بالإضافة إلى إنارة كامل التقاطع، فيما يتبقى في المشروع المحول الرابع للطريق القادم من مكة المكرمة باتجاه الغرب.وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مكة المكرمة لكونه يخدم منطقة كبيرة مأهولة بالسكان وسيسهم في تسهيل تنقلاتهم، وهو أحد المشاريع التي ستنتهي وزارة النقل من تنفيذها في المنطقة خلال العام الجاري والبالغ عددها 21 مشروعاً، مؤكداً أن العمل في المشروعات يسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها.