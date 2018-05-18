دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لجمعية رعاية الأيتام بجدة، خلال استقباله أمس (الخميس)، بمقر الإمارة في المحافظة، عدداً من الأطفال الأيتام يرافقهم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مازن سندي، وأعضاء مجلس إدارتها.وهنأ أمير المنطقة الأطفال الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض أعمال وإنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية.ويساهم الموقع الإلكتروني للجمعية في مساعدة المستفيدين وأسر الأيتام بالتسجيل والتواصل ويختصر عليهم الوقت والجهد، ويساعد الراغبين في كفالة الأيتام بالدخول عبر الموقع والتسجيل والمتابعة بشكل مباشر.من جانبه، عبّر الدكتور سندي عن شكره للأمير خالد الفيصل، على دعمه المستمر لرعاية الأيتام، مشيراً إلى أن دور الجمعية يمتد إلى بناء وتعزيز شخصية اليتيم عبر زيارات تحقق أهداف اجتماعية، إضافة لتقديم الدعم المالي والاجتماعي والنفسي والإشرافي لهم.