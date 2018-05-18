حصرت المديرية العامة للجوازات، عدد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة من خارج المملكة ابتداءً من 1/‏‏ 1/‏‏ 1439هـ حتى 29/‏‏ 8/‏‏ 1439هـ بـ5.735.830 معتمراً.فيما تواصل المديرية جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم العمرة والمتوقع ازدياد أعداد وصولهم خلال رمضان المبارك في إطار ما يحقق توجهات القيادة بحسن الاستقبال وتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن.وكانت المنافذ الدولية تم تهيئتها لاستقبال المعتمرين منذ محرم من هذا العام 1439هـ عبر المنافذ الدولية «البرية والبحرية والجوية».وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، أن هذه الاستعدادات تم العمل بها مع بدء موسم العمرة في شهر محرم لخدمة المعتمرين وتوفير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم لأراضي المملكة وبهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذي شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.ودعا العميد محمد السعد، جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة إلى التقيد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء في البلاد بعد انتهاء المدة المحددة لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر عند الانتهاء من تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، التي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال والسجن، ولمدة 6 أشهر مع الترحيل، مؤكداً أن التعليمات لا تسمح للقادم لأداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر التنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.