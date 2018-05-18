بدأ الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي خوض تجربتين مختلفتين على مستوى المحطات الفضائية، إحداهما درامية متمثلة في المسلسل الكوميدي «عوض أبا عن جد» الذي يعرض على شاشة MBC في وقت الذروة بمشاركة أهم النجوم العرب، والأخرى عبر تقديمه برنامج مسابقات على قناة SBC بعنوان«جوائز السعودية»، ويقول لـ «عكاظ» عن التوفيق بين الأمرين «سعيد أن أكون على مائدتي الإفطار والسحور في تجربتين مختلفتين، وشهر رمضان الحالي سيكون نقلة نوعية في مسيرتي الفنية والإعلامية، ومعيار حقيقي لمدى قدرتي على تثبيت أقدامي كنجم وأنا جاهز للتحدي».ويضيف دوره في المسلسل الكوميدي «عوض أبا عن جد» فنتازي، جديد علي ومختلف عن أعمالي التي قدمها سابقا على شاشة التلفاز».ويضيف استفدت من دراستي الأكاديمية في مصر والتي قدمت خلالها عملا مسرحياً قريبا في روحه وشكله من هذا المسلسل الدرامي الحالي.وأعاد الرهيدي الفضل لنجوميته للفنان ناصر القصبي، بمنحه مساحة كبيرة، سواء في مسلسل «سيلفي» أو غيره من الأعمال، مشيدا بالوقت ذاته بفريق العمل، سواء الكاتب خلف الحربي، الذي يقول إنه كان عوناً في تجاربي الأخيرة.وعن تعاونه المستمر مع المخرج العراقي أوس الشرقي، قال أعتز بالاستفادة من خبراته، وسر نجاحه أنه يتعامل مع الجميع بروح الفريق الواحد.وحول ما إذا كان تقديمه المسابقات مغامرة قد تخطف من بريقه كممثل، قال "تقديم برامج المسابقات بالنسبة لي إضافة لمسيرتي الفنية أيا كانت، وأن أكون أول من يظهر في برنامج مسابقات على محطتنا الجديدة SBC، فهذا يعني أنني حصلت على أولوية مميزة، وأضاف مازحاً «غصب تحبوني» طالما حظيت بثقة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، الذي أسند لي هذا البرنامج الضخم الذي أتمنى أن يكسبني محبة الناس.وعن قدوته في المجال الفني، قال أمتن كثيراً لنصائح ودعم عرابي في مجال الفن المخضرم حسن حسني، الذي صنع منه فنانا لاينظر لأضواء النجومية بقدر اهتمامه بالمحتوى المقدم وجودته ودراسة خطواته في الأعمال التي يقدمها.