قالت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، اليوم (الخميس)، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسعى إلى بناء تحالف دولي ضد النظام الإيراني وانشطته المزعزعة للاستقرار.وقالت هيذر : "سنجمع بلداناً كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعية، وليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل انشطة إيران المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب بل للعالم اجمع".مضيفة : "ستعمل الولايات المتحدة بجد لبناء التحالف".وسيقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين القادم بتفصيل ذلك، في أول خطاب له حول السياسة الخارجية منذ توليه منصبه في إبريل، وسيتحدث في شكل خاص عن إيران و "كيفية المضي قدماً في بناء التحالف".