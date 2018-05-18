فيما أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها الإمارات بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني، خلال جلسة أمس (الخميس)، طالب مدير الهيئة الإماراتية العامة للطيران المدني سيف السويدي المجتمع الدولي للضغط على السلطات القطرية لاحترام مبادئ سلامة الطيران.وأكد السويدي في مداخلة تلفزيونية على قناة «سكاي نيوز» أن الإمارات استعرضت تسجيلات صوتية ورادارية وإفادات من طيارين تؤكد استهتار قطر بسلامة الطيران، مشيراً إلى أن الموقف القطري كان ضعيفاً في الاجتماع الذي عقد في كندا.وأوضح السويدي أن الحوادث الـ5 تبين الاستهتار القطري، ومحاولاتها اليائسة للإضرار بجيرانها وتهديد حياة الركاب من أنحاء العالم كافة، لافتاً إلى أن محاولة القطريين للتبرير باءت بالفشل، واصفًا سلوكها بالمتهور.وجاء دعم إيكاو للجانب الإماراتي تأكيداً على سلامة الإجراءات التي تتخذها الإمارات، في القضية المفتعلة من الجانب القطري،