أوقفت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي وكذلك التطبيق الخاص به، بالإضافة إلى 5 حسابات بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، تروج منتجات مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، جاء ذلك إثر رصد وتتبع الوزارة للمواقع الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة وبإغلاق تلك الحسابات التي تعرض أصناف متعددة من السلع الاستهلاكية يتم حماية أكثر من 500 ألف متابع لتلك الحسابات من شراء المنتجات المخالفة.



وتضمنت المنتجات المعروضة سماعات للهواتف ذكية، والعطور والمستحضرات التجميلية، بالإضافة إلى الملبوسات والأحذية والحقائب والهدايا وغيرها، وجددت الوزارة تحذيرها لعموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعت الوزارة للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.



ومكنت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي من التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوفر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين مع المتاجر ومدى جودة أعمالهم بما يضمن سهولة الوصول لكل للمستهلك.



وحذرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتؤكد الوزارة عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.