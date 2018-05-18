شن الكاتب السعودي عبدالرحمن الثابتي هجومًا لاذعًا على دولة إيران في لقاء تلفزيوني على قناة «سعودي24» في برنامج «غدر الجار»، ووصف الثابتي إيران بأنها تتصرف كميليشيا ولا تتصرف كدولة ولذلك فقد ضيعت فرصة عظيمة للعودة للسياق الدولي من خلال الاتفاق النووي الذي تم علي يد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي اعتبره الثابتي أنه لا يحمل كاريزما الرئيس، وأنه اشتهر برسم الخطوط الحمراء التي يستطيع الجميع تجاوزها.وأكد الثابتي أن تصريح قائد القوات البحرية الإيرانية «بأن القوات الأمريكية ترضخ لأوامر البحرية الإيرانية»، يعتبر من ضمن التهريج السياسي، الذي يمارسه المسؤولون الإيرانيون بشكل مستمر، وأن وزير خارجية إيران جواد ظريف يستحق لقب أظرف وزير خارجية على تصريحاته الظريفة والمضحكة «على حد تعبيره». واعتبر الثابتي قناة الجزيرة من القنوات الترفيهية والكوميدية.وذكر الثابتي أن الضربة الأمريكية غير مستبعدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال دولة إسرائيل، وذلك في حال سعت إيران إلى تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي كما هددت من قبل.