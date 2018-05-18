أعلن مدرب المنتخب السعودي الأرجنتيني بيتزي القائمة المشاركة في المرحلة الخامسة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.ومن المنتظر أن يلعب المنتخب خلال الفترة القادمة عدة مباريات ودية قوية استعدادا لإنطلاق كأس العالم في تاريخ 14 يونيو، حيث سيقابل المنتخب الإيطالي في 28 مايو وفي نفس الأسبوع يلاقي منتخب البيرو 3 يونيو، ويختتم استعداده قبل بدء كأس العالم بـ 6 أيام بأقوى مباراة ضد المنتخب الألماني المرشح للحصول على البطولة.وضمت التشكيلة كلا من: «حراسة المرمى» ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، عساف القرني.«الدفاع» منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعيد المولد، معتز هوساوي، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، محمد جحفلي، سامي البليهي، عبدالله الخيبري.«الوسط» عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان الفرج، نواف العابد، محمد كنو، هتان باهبري، محمد الكويكبي،سالم الدوسري، يحيى الشهري.«الهجوم» فهد المولد، محمد السهلاوي، مهند عسيري.