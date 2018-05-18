خطف فريق الفيصلي نقطة ثمينة بعد تعادله مع الإفريقي التونسي بهدفين لكل منهما في أول لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العرب للأندية الأبطال، والتي أقيمت (الخميس) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل للفيصلي المحترف زي لوف (13)، وسلطان مندش (90)، فيما سجل هدفي الإفريقي التونسي اللاعب زهير الذوادي (58،61)، وبذلك يحصد الفيصلي أولى نقاطه في التصفيات، وقاد اللقاء الحكم مهند قاسم، والذي منح لاعب الإفريقي علي العبادي بطاقة حمراء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وساعده كل من واثق مدلل وزايد داود.