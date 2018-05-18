في ختام الجولة الأولى لدورة البنك الأهلي الرمضانية الـ14 لكرة القدم، والتي تقام مبارياتها على ملعب نادي البنك الأهلي بحي الرحاب، أقيمت مباراتين الأولى جمعت كافيه ستيج «المنار» وفريق مؤسسة الأوربي، وانتهى اللقاء بفوز ستيج بهدفين دون مقابل، وفي الثانية انتصر كهرباء الجنوب للإنارة على مؤسسة التعاون بهدف وحيد.هذا وتشهد الدورة متابعة جماهيرية، ويتولى قيادة مباريات الدورة حكام من قبل الهيئة العامة للرياضة، ويشرف على طواقم التحكيم الحكم الدولي السابق خليل جلال، كما تحظى الدورة بمتابعة واهتمام يومي من مدير أنشطة الموظفين في البنك الأهلي ورئيس اللجنة العليا معتز الأنصاري، ومدير أندية البنك الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة قائد نادي الاتحاد السابق باسم اليامي، واللذان يسعيان لتهيئة كافة الإمكانيات التي تكفل، إنجاح الدورة الرمضانية.