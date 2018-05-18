‏أوضح المهاجم السعودي الدولي المحترف في نادي بوتوشاني عبر حسابه في «تويتر» أن الخبر الذي تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامه بعرض خدماته على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل رئيس النادي سامي الجابر، «لا يمت للحقيقة بصلة».وأضاف قائلا:«أنه حاليا مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، مع كامل احترامه لنادي الهلال وجماهيره».إلى ذلك لبى «الصقر» دعوة زميله السابق في نادي الاتحاد محمد نور وحضر مباريات الدورة الرمضانية الدولية لكرة القدم على كأس رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، والتي تقام مبارياتها باستاد الجوهرة بجدة.