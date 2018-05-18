محمد طالبي (أبها) @mohammedaltalbiرفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة والوطن والمواطنين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والعطاء في ظل القيادة الرشيدة.