تستضيف العاصمة السعودية «الرياض» الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا E» التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات في شهر ديسمبر القادم، بعد توقيع اتفاقية استضافتها لمدة 10 سنوات مع مؤسس الشركة اليخاندرو اقاق وبحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وسيقام السباق في الدرعية، على مشارف العاصمة الرياض، للمرة الأولى في الشرق الأوسط.من جانبه أوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لموقع رابطة فورمولا E» نتطلع في السعودية للمستقبل، وفورمولا E تشكل المستقبل في رياضة المحركات، وأضاف أنها تتفق تماما مع رؤية المملكة 2030، وتعرض إمكان استضافة سباقات من طراز عالمي، في شوارع العاصمة للمرة الأولى في تاريخنا.وتابع يمكن للعائلات السعودية أن تستمتع بمشاهدة السباق، وسيتم استغلال أرباح هذه الرياضة، في ترك تأثير إيجابي بمجتمعنا.وقال مؤسس الشركة اليخاندر أقاق: إن استضافة الرياض سباقات في الجولة الأولى من الموسم الجديد هو الوضع المثالي للمرحلة القادمة للبطولة، لأن السعودية متجددة وتركز على مستقبلها، وستكون المملكة العربية السعودية المكان المثالي للاحتفال بأحدث فصل من سلسلة سباقات السيارات الكهربائية، والتي تركز على تطوير تقنيات جديدة، وطاقات متجددة ومركبات كهربائية.