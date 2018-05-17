دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراءِ تحقيقٍ فوريّ وكاملٍ في جميع الشكاوى المتعلقة بعمليات الاقتراع التي جرت في 12 مايو الجاري.وقال كوبيش في بيان: «ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجديةٍ مع جميع الشكاوى، بما في ذلك، إعادة الفرز اليدويّ الجزئيّ في مواقعَ معينة لا سيما في كركوك».وادعت جهات سياسية حصول عمليات تزوير كبيرة في مراكز الاقتراع في مدينة كركوك، ما دفع السلطات العراقية إلى فرض حظر تجول وفرض حماية مشددة على مقرات المفوضية.