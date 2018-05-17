سيكون مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي ايدر الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا 2016 في مرمى فرنسا المضيفة، ولاتسيو الإيطالي لويس ناني أبرز الغائبين عن تشكيلة البرتغال لمونديال روسيا 2018، بحسب التشكيلة النهائية التي أعلنها الخميس المدرب فرناندو سانتوس.وفي المقابل، ضم سانتوس كلا من أندري سيلفا (ميلان الإيطالي) وغونسالو غيديس (فالنسيا الإسباني) إلى التشكيلة التي يقودها نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو.وهناك غائب آخر عن التشكيلة التي قادت البرتغال عام 2016 إلى الفوز بكأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، وهو اندري غوميش (برشلونة الإسباني) بعد أن كان في التشكيلة الأولية المكونة من 35 لاعبا، فيما يغيب لاعب وسط بورتو دانيلو بيريرا بسبب الإصابة.واستبعد عن التشكيلة النهائية أيضا لاعب الوسط ريناتو سانشيز (سوانسي سيتي الويلزي) الذي اختير أفضل لاعب شاب في كأس أوروبا 2016، وذلك بسبب تراجع مستواه وغيابه عن المنتخب منذ مباراته الأخيرة ضد سويسرا في 10 اكتوبر 2017.والأمر ذاته ينطبق على مدافع سبورتينغ فابيو كوينتراو الذي لم يكن أصلا في التشكيلة الأولية لسانتوس.ويبقى غياب ناني الأبرز، وقد دفع ثالث أكثر لاعبي البرتغال خوضا للمباريات الدولية (112) خلف لويس فيغو رونالدو، ثمن تهميشه في لاتسيو هذا الموسم حيث اكتفى بخوض 24 مباراة في جميع المسابقات.ورغم أنه لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن، قرر سانتوس المراهنة على مدافع بنفيكا الشاب روبن دياس (21 عاما)، مفضلا إياه على مدافع مرسيليا الفرنسي رولاندو.وتخوض البرتغال ثلاث مباريات استعدادية ضد تونس (28 مايو) وبلجيكا (2 يونيو) والجزائر (7 يونيو)، قبل السفر إلى روسيا حيث تبدأ مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة من العيار الثقيل ضد جارتها إسبانيا، ثم تلتقي الجار الآخر المغرب، وأخيرا إيران التي يقودها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.* تشكيلة الـ23 لاعبا:- للمرمى: انتوني لوبيز (ليون الفرنسي)، بيتو (غوزتيبي التركي)، روي باتريسيو (سبورتينغ)- للدفاع: برونو الفيش (غلاسكو رينجرز الاسكتلندي)، سيدريك سواريس (ساوثمبتون الإنكليزي)، جوزيه فونتي (داليان ييفانغ الصيني)، ماريو روي (نابولي الإيطالي)، بيبي (بشكتاش التركي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، روبن دياس (بنفيكا).- للوسط: ادريان سيلفا (ليستر سيتي الإنكليزي)، برونو فرنانديز (سبورتينغ)، جواو ماريو (وست هام الإنكليزي)، جواو موتينيو (موناكو الفرنسي)، مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو الروسي)، وليام كارفاليو (سبورتينغ)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي).- للهجوم: اندري سيلفا (ميلان الإيطالي)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)، جيلسون مارتنز (سبورتينغ)، غونسالو غيديس (فالنسيا الإسباني)، ريكاردو كواريسما (بشكتاش التركي).