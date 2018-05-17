لايزال اغتيال عميدة كلية العلوم في جامعة عدن نجاة علي مقبل ونجلها وحفيدتها، محل استنكار واستفهام في الشارع اليمني حول من يقف وراء عملية الاغتيال، وما الهدف منها.ونددت جامعة عدن بعملية الاغتيال في بيان نشر أمس (الأربعاء)، كما دان رئيس الوزراء أحمد بن دغر هذه الجريمة الشنعاء.وقتلت نجاة علي مقبل ونجلها وحفيدتها مساء أمس الأول (الثلاثاء) عندما اقتحم مسلح مسكنها، بحسب ما أعلنته الجامعة، والتي أكدت أنه تمت السيطرة على القاتل المفترض، دون أن تتبين دوافعه بعد.ودعا رئيس جامعة عدن إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الذي طالب بفتح تحقيق سريع وشفاف عن دوافع الحادثة ومن يقف خلفها.