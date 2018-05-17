دشن رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس فريق الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018، نواف بن بندر التمياط، اليوم (الخميس)، «أيقونة واس» المخصّصة لنقل أخبار المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في روسيا باللغتين العربية والروسية، مصحوبة بصور فوتوغرافية ومعلومات عن تاريخ الرياضة في المملكة والمنتخب خاصة، ورؤية 2030، مع عرض لتصاميم فنية نوعية عن هذه المواد الإخبارية.وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالله الحسين في تصريح له عقب تدشين الأيقونة، عن ترحيبه بانطلاق هذا المشروع الإعلامي الرياضي من أجل إبراز مشاركة المنتخب في هذه المناسبة الدولية، وتعريف العالم في الوقت ذاته بما تتمتع به المملكة من تطور مذهل في مختلف المجالات، وذلك في إطار الخطوات التطويرية التي تتبناها وكالة الأنباء السعودية بدعم من وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة «واس» الدكتور عواد بن صالح العواد.وأشاد الحسين بجهود رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الرامية إلى تنمية القطاع الرياضي في المملكة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي لا يألو جهدًا في سبيل رفعة المواطن في مختلف الميادين ومنها ميدان الرياضة.وقال الأستاذ عبدالله: إن الرياضة السعودية حققت قفزات نوعية في مختلف الرياضات ولله الحمد لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت فكرًا تطويريًا شموليًا قدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينًا أن الرؤية شكلت تحولا إيجابيًا أسهم في الرقي بمستوى الرياضة السعودية سواء على الصعيد الداخلي للأندية أو على صعيد المنتخبات أو تنظيم الرياضات العالمية في المملكة.ولفت رئيس وكالة الأنباء السعودية النظر إلى أن وصول المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا خطوة متميزة في مشوار المنتخب الذي سيشرفنا بعون الله في هذا المحفل العالمي الذي يعد الوصول إلى نهائياته حلمًا يراود كل البلدان وذلك منذ أن أقيمت أول بطولة لكأس العالم قبل 88 عامًا.وأوضح أن «واس» ستنقل مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بشكل مختلف، من خلال عرض إخباري أكثر عمقًا عبر قوالب: الخبر، والتقرير، والقصة الخبرية باللغتين العربية والروسية، علاوة على إبراز مكانة المملكة وما تتمتع به من إنجازات في مختلف الميادين، ونقلها إلى المتلقي الروسي بلغته الأم، وتعريف المتلقي بإنجازات المملكة الرياضية، بجانب متابعة مشاركة المنتخب في كأس العالم أولاً بأول.ومن جهته، عبر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط عن شكره وتقديره لرئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين، على تبنيه فكرة تغطية أخبار المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا باللغتين العربية والروسية من خلال أيقونة متخصصة تركز على تقديم تغطية إخبارية نوعية عن مشاركة المنتخب واستثمارها في إبراز مكانة المملكة على مختلف الصعد، بحيث تكون نافذة إعلامية حضارية يطل من خلالها الأصدقاء في روسيا على المملكة وتاريخها، وثقافتها، وتطورها في مختلف المجالات لاسيما في المجال الرياضي.وأوضح أن «واس» تعد شريكًا إعلاميًا أساسيًا في تغطية أخبار المنتخب السعودي في كل البطولات والنشاطات التي يقوم بها سواءً داخل المملكة أو خارجها بوصفها الصوت الإعلامي الرسمي والموثوق، متمنيًا كل التوفيق للقائمين على هذا العمل الوطني، وأن تكلل الجهود الإعلامية المشتركة ما بين «واس» والاتحاد السعودي لكرة القدم بالنجاح بإذن الله.وفي الختام، سلم الأستاذ عبدالله الحسين، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط درع «واس» التذكاري، ونسخا مطبوعة من رؤية المملكة 2030 باللغة الروسية ترجمها فريق «واس»، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر حفل التدشين، المدير العام لإدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني، ومدير الاتصال الإعلامي للمنتخب السعودي في كأس العالم 2018 الدكتور شاكر الذيابي، ومدير الشبكات وأمن المعلومات الاستاذ طلال الصويلح، ومنسوبو القسم الرياضي في «واس».