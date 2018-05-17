أقر مجلس الشيوخ الاميركي اليوم (الخميس) تعيين جينا هاسبل مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية، على الرغم من تحفظ عدد من أعضائه اعتبروا أن ضلوعها سابقاً بعمليات تعذيب لمشتبه في تورطهم بالإرهاب يمنعها من تولي المنصب.وأقر الكونغرس تعيين هاسبل، التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنصب، بعد أن خالف أعضاء ديموقراطيون توجيهات حزبهم وايدوا القرار، فيما حذر آخرون من أن التصويت سيشكل مؤشراً لموقف البلاد من التعذيب.وبذلك تكون هاسبل البالغة الآن 61 عاما والخبيرة في شؤون روسيا، أول أمراة تقود وكالة الاستخبارات، خلفا لمايك بومبيو الذي عينه ترمب مؤخراً وزيرا للخارجية.