دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، إلى توفير تمويل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية لضحايا العنف في غزة، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة مأساوي وأن الأزمة لم تنته بعد.وأصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقريرًا جديدًا أفاد بأنه في سياق الارتفاع في أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ 30 مارس، تركزت الاستجابة الإنسانية في غزة على توفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، خاصة الأطفال، ورصد الانتهاكات المحتملة والتحقق منها وتوثيقها.وتحدث التقرير عن الاحتياجات الجديدة في سياق كارثة إنسانية وحقوقية مستمرة منذ 11 عامًا بسبب الحصار الإسرائيلي لغزة، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة الطاقة طويلة الأمد التي بسببها يعاني سكان غزة من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم، مما يؤثر بشدة على توفير الخدمات الأساسية، بحسب التقرير.