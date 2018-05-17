شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) غارات جوية عدة استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وأسفرت عن جرح فلسطيني واحد وإلحاق أضرار، مع تراجع وتيرة مظاهرات حاشدة لأسابيع مع بدء شهر رمضان.وأوضح مصدر أمني في غزة أن القصف الجوي استهدف بـ7 صواريخ 3 مواقع تتبع لكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس، 2 منها في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع وآخر في منطقة السودانية شمال مدينة غزة.وتأتي الغارة بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة والمواجهات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بلغت ذروتها (الإثنين) الماضي مع مقتل 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.وبذلك ارتفع إلى أكثر من 110 عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء «مسيرات العودة» في 30 مارس في غزة، إذ يتجمع الآلاف على طول السياج الأمني مع إسرائيل للتظاهر في إطار «مسيرة العودة».