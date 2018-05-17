قدم مسلسل (عِوَض أبا عن جد) الكوميديا المحلية للمرة الأولى بشكل فنتازي مختلف عن المتعارف عليه طيلة أكثر من عقدين. أشرف عليها الكاتب في «عكاظ» خلف الحربي. وما يميز العمل في حلقته الأولى على قناة mbc، البطولة الجماعية لعدد من الفنانين السعوديين الشباب وعدم الارتهان للبطولة المطلقة لنجم أو نجمين كما تعودنا على الأعمال الدرامية الشهيرة.بداية العمل اعتمدت على الكوميديا البسيطة الخفيفة البعيدة عن التصنع، وما ميز العمل إدخال العبارات الحديثة على النص مع التنوع في اللهجات من خلال لهجة الفنان عبدالمجيد الرهيدي. فيما يصنف العمل بأنه فانتازيا تاريخية تنقسم أحداثها وفق إطار درامي معين إلى 6 قصص كوميديّة شيّقة، تدور عبر 6 أزمنة مختلفة، حيث تشكل هذه الحكايات قصة سلالة تمثل أجداد الشخصية الرئيسيّة «عوض» وتأثيرهم المفترض عليه في ما بعد، وسيؤدي أدوار هؤلاء الأجداد في كل الحكايات الفنان أسعد الزهراني بجانب حبيب الحبيب وبشير غنيم والمطربتين شمس الكويتية ووعد وممثلين آخرين، فيما تولى إخراج العمل أوس الشرقي.